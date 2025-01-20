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Коммерсантъ FM
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Путин: главное в урегулировании конфликта на Украине — устранить первопричины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова идти на контакт с новой администрацией США. Главная цель этого диалога — урегулировать военный конфликт на Украине. При этом необходимо устранить причины конфронтации, считает президент.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Целью (урегулирования.— "Ъ") должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир»,— подчеркнул глава на совещании с членами Совета безопасности (цитата по пресс-службе Кремля).

Прекращение конфликта на Украине должно основываться на основе уважения законных интересов всех людей, которые живут в регионе боевых действий, добавил он

19 декабря господин Путин заявил, что Россия готова вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Эти договоренности были согласованы в 2022 году, и это был единственный раз, когда украинские и российские стороны участвовали в прямых переговорах.

Подробнее об отношениях России и США при новом президенте — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».

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