С заботой о личном

Россиян стали больше волновать их личные права, следует из данных по числу и тематике обращений в Конституционный суд за прошлый год. Особенно резко выросла озабоченность граждан их избирательными правами в период президентской кампании. Также авторов обращений в КС стали больше волновать вопросы, связанные с военной службой. По-прежнему популярны темы судебной и социальной защиты, а также охраны трудовых и жилищных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году Конституционный суд (КС) зарегистрировал 13 258 обращений — на 6% больше, чем годом ранее, следует из статистики, опубликованной на сайте суда. В течение последних нескольких лет этот показатель меняется несильно: 2022 год показал рост числа обращений (12 933, или на 10% больше по сравнению с предшествующим), зато в 2023 году наблюдался небольшой спад (12 540, или минус 3%). В любом случае это почти вдвое меньше, чем в 2009 году, когда КС зарегистрировал рекордное в своей истории количество обращений (20 629 жалоб). На протяжении всех последующих лет и вплоть до 2022 года их количество неуклонно снижалось. И даже после выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ (российские власти прямо заявляли, что обеспечить «импортозамещение» в этой сфере должен будет КС) радикального перелома не произошло.

Тем не менее в структуре обращений заметны изменения: если еще в 2022 году россиян больше всего волновали вопросы уголовного права и процесса (на их долю пришлось 4494 обращения, или более трети от общего числа), то в прошлом году на первое место вышли темы, связанные с конституционным статусом личности, в том числе личными и политическими правами,— им оказались посвящены 4107 жалоб. Четвертая их часть — в общей сложности 1084 обращения — затрагивала вопросы избирательного права. Напомним, что 2024 год был годом президентских выборов, и большая часть обращений в КС, посвященных вопросам избирательного права, пришлась именно на первый квартал, когда и проходило голосование. В третьем и четвертом квартале на тему выборов зарегистрировано всего 22 обращения. Россиян также стабильно волнуют право на судебную (1589 жалоб) и социальную (532 обращения) защиту, а также жилищные и трудовые споры (351 и 319 соответственно). Меньше всего их волновали вопросы, связанные с деятельностью политических партий и участием в митингах,— за весь год по таким поводам зарегистрировано всего одно обращение.

Проблемы уголовного права (в общей сложности 2655 обращений) отодвинулись на второе место. Вопросы организации публичной власти также не очень волнуют россиян, за год по этой теме поступило 453 обращения. Однако интерес к вопросам военной службы, которые попадают в эту категорию, заметно вырос: если в 2022 году КС зарегистрировал 51 такую жалобу, то в прошлом — уже 83. Традиционно наименее актуальным для россиян остается международное право, по этому поводу в КС в прошлом году обращались всего четыре раза.

Некоторый рост числа обращений по сравнению с прошлым годом пока не дает оснований говорить о новой тенденции, отмечает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Спрос на конституционное правосудие уже много лет остается стабильным, не демонстрируя ни резкого взлета, ни резкого падения, отмечает она: «Видимо, эта ниша юридической защиты достаточно специфична, чтобы испытывать влияние внешних событий — например, начала или прекращения участия России в международных структурах». Введение в 2020 году требования исчерпывать перед обращением в КС все другие внутригосударственные средства судебной защиты тоже не привело к обвальному падению количества желающих обратиться в КС, также фиксирует эксперт. Что же касается произошедшего в прошлом году увеличения размера госпошлин на обращение в суды, то эффект он него станет заметен позднее, подводит итог госпожа Кряжкова: те, кто сейчас вынужден платить больше, находятся еще в начале возможного пути в КС.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отмечает, что рост числа обращений по вопросам выборов не отразился на количестве рассмотренных КС жалоб: за весь год принято только 44 решения по избирательным делам, в том числе пять постановлений. В целом это соответствует тренду: в 2023 году было 30 решений, а в 2022-м — 39. «С большой долей вероятности можно утверждать, что большинство жалоб в первом квартале были поданы без учета реальной компетенции КС и были отклонены еще на стадии проверки формальным требованиям закона. Я бы сказал, кто-то массово решил злоупотребить правом на обращения»,— рассуждает эксперт.

Анастасия Корня