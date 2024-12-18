Принуждение к исполнению
КС напомнил нижестоящим судам о непреодолимости своих решений
Конституционный суд (КС) напомнил, что пересмотр уголовных дел на основании его постановлений является обязательным для судов вне зависимости от того, ухудшает это положение обвиняемого или нет. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда 17 декабря. Это не первый случай, когда КС приходится напоминать о высшей юридической силе своих решений, отмечает эксперт, за последние четверть века он делал это около десяти раз.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Действующее законодательство не содержит и не может содержать исключений из общего правила относительно обязательности исполнения решений КС, в том числе и в части пересмотра уголовных дел. Об этом говорится в постановлении КС, принятом по жалобе москвички Марии Золотаревой.
Как следует из материалов дела, это уже второе обращение заявительницы в КС. В 2020 году госпожу Золотареву, которая была несовершеннолетней в момент возбуждения уголовного дела, приговорили к трем годам лишения свободы за то, что она приобрела 44 свертка с наркотиками и попыталась сбыть их через тайники-закладки. В вовлечении девушки в преступление был обвинен совершеннолетний житель Москвы, однако ходатайство о признании Марии Золотаревой потерпевшей по уголовному делу следователь отклонил, заявив, что она совершила преступление хотя и под влиянием, но по собственной воле. В итоге ее подельник был оправдан по статье о вовлечении, а заявительнице пришлось дойти до КС, чтобы доказать несправедливость такого решения.
В прошлом году КС по ее жалобе принял постановление, в котором не стал дисквалифицировать оспариваемые нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов (УК и УПК), однако указал, что при расследовании факта вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность тот в любом случае должен получить статус потерпевшего, в противном случае он лишается возможности отстаивать свои права и интересы. При этом суд отметил, что пересмотр дела, в котором заявительница не была признана потерпевшей, должен разрешаться в соответствии с УПК, поскольку может быть связан с пересмотром приговора в отношении оправданного гражданина.
Однако суды общей юрисдикции отказали в пересмотре дела Марии Золотаревой, сославшись на то, что по УПК решение КС не относится к обстоятельствам, которые допускают ухудшение положения осужденного. Это и стало поводом для повторного обращения заявительницы в КС.
В итоге КС еще раз признал за госпожой Золотаревой право на пересмотр вынесенных в отношении нее решений. Отказ от этого означал бы, что суды фактически исходят не из потребности в исправлении выявленной судебной ошибки, а из признания ее приоритета над справедливостью, отмечается в постановлении. Кроме того, добавляет КС, в иерархии норм права федеральный конституционный закон о КС стоит выше, чем УПК, а следовательно, решение КС не может быть преодолено ссылкой на кодекс.
Доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова отмечает, что это не первый случай, когда КС приходится напоминать о юридической силе своих решений и о том, что преодолевать их нельзя. То есть законодатель не может заново ввести то положение закона, которое признано неконституционным, а суды не могут отказать в пересмотре дела заявителю жалобы, удовлетворенной КС. «Перед нами как раз второй случай»,— констатирует госпожа Кряжкова. В последний раз, вспоминает она, КС высказывался на тему юридической силы своих решений в деле семьи Однодворцевых в 2020 году (власти пытались изъять у них единственную квартиру), а до этого — не менее чем в восьми постановлениях и определениях 1997–2018 годов.