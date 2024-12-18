Принуждение к исполнению

Конституционный суд (КС) напомнил, что пересмотр уголовных дел на основании его постановлений является обязательным для судов вне зависимости от того, ухудшает это положение обвиняемого или нет. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда 17 декабря. Это не первый случай, когда КС приходится напоминать о высшей юридической силе своих решений, отмечает эксперт, за последние четверть века он делал это около десяти раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действующее законодательство не содержит и не может содержать исключений из общего правила относительно обязательности исполнения решений КС, в том числе и в части пересмотра уголовных дел. Об этом говорится в постановлении КС, принятом по жалобе москвички Марии Золотаревой.

Как следует из материалов дела, это уже второе обращение заявительницы в КС. В 2020 году госпожу Золотареву, которая была несовершеннолетней в момент возбуждения уголовного дела, приговорили к трем годам лишения свободы за то, что она приобрела 44 свертка с наркотиками и попыталась сбыть их через тайники-закладки. В вовлечении девушки в преступление был обвинен совершеннолетний житель Москвы, однако ходатайство о признании Марии Золотаревой потерпевшей по уголовному делу следователь отклонил, заявив, что она совершила преступление хотя и под влиянием, но по собственной воле. В итоге ее подельник был оправдан по статье о вовлечении, а заявительнице пришлось дойти до КС, чтобы доказать несправедливость такого решения.

В прошлом году КС по ее жалобе принял постановление, в котором не стал дисквалифицировать оспариваемые нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов (УК и УПК), однако указал, что при расследовании факта вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность тот в любом случае должен получить статус потерпевшего, в противном случае он лишается возможности отстаивать свои права и интересы. При этом суд отметил, что пересмотр дела, в котором заявительница не была признана потерпевшей, должен разрешаться в соответствии с УПК, поскольку может быть связан с пересмотром приговора в отношении оправданного гражданина.

Однако суды общей юрисдикции отказали в пересмотре дела Марии Золотаревой, сославшись на то, что по УПК решение КС не относится к обстоятельствам, которые допускают ухудшение положения осужденного. Это и стало поводом для повторного обращения заявительницы в КС.

В итоге КС еще раз признал за госпожой Золотаревой право на пересмотр вынесенных в отношении нее решений. Отказ от этого означал бы, что суды фактически исходят не из потребности в исправлении выявленной судебной ошибки, а из признания ее приоритета над справедливостью, отмечается в постановлении. Кроме того, добавляет КС, в иерархии норм права федеральный конституционный закон о КС стоит выше, чем УПК, а следовательно, решение КС не может быть преодолено ссылкой на кодекс.

Доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова отмечает, что это не первый случай, когда КС приходится напоминать о юридической силе своих решений и о том, что преодолевать их нельзя. То есть законодатель не может заново ввести то положение закона, которое признано неконституционным, а суды не могут отказать в пересмотре дела заявителю жалобы, удовлетворенной КС. «Перед нами как раз второй случай»,— констатирует госпожа Кряжкова. В последний раз, вспоминает она, КС высказывался на тему юридической силы своих решений в деле семьи Однодворцевых в 2020 году (власти пытались изъять у них единственную квартиру), а до этого — не менее чем в восьми постановлениях и определениях 1997–2018 годов.

Анастасия Корня