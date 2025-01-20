В Gloria Jeans сменился генеральный директор

У крупнейшего fashion-ритейлера России Gloria Jeans сменился генеральный директор — Максим Басов уступил свое место Александру Тарасову, сообщили «Ъ» три источника в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Переход состоялся 13 января. Оба топ-менеджера ранее работали в агрохолдинге «Русагро». Некоторые участники рынка считают, что у Максима Басова и собственника компании Владимира Мельникова могли разойтись взгляды на управление бизнесом.

Максим Басов занимал руководящие должности в компаниях «Северсталь», «Кузбассуголь» и «Интерпайп». С 2009 по 2021 год он возглавлял агрохолдинг «Русагро». В июне 2024 года господин Басов присоединился к команде Gloria Jeans, заявив о намерении перестроить сеть и сделать ее современным международным бизнесом. В течение трех месяцев после прихода он получил 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс», которому принадлежит АО «Глория Джинс». Этот пакет акций должен вернуться к основному владельцу или новому руководителю, считает один из собеседников «Ъ».

Александр Тарасов также имеет опыт работы в «Русагро» и ранее занимал должность исполнительного директора с лета 2022 года по конец 2024 года. До этого он работал в розничной сети «Копейка», X5 Group, а с 2017 по 2022 год был исполнительным вице-президентом по финансам в Gloria Jeans. Его опыт считается важным фактором для назначения на пост генерального директора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Корпорация “Глория Джинс”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1997 году. Уставный капитал общества — 43 млн руб. Основной вид деятельности — производство верхней одежды. Генеральным директором компании — Максим Басов, ранее возглавлявший «Тамбовский бекон», ГК «Русагро», ООО «Агротехнологии» и ряд других компаний. До 2021 года учредителем «Глории Джинс» были французские АО «Сипарекс Инженери Э Финанс», АО «Девюроп» и Европейский банк реконструкции и развития (Соединенное Королевство), сейчас — АО «Глория Джинс». По итогам 2023 года выручка компании составила 67 млрд руб., а чистая прибыль — 7,1 млрд руб. Это крупнейший показатель в fashion-ритейле среди российских брендов.

В декабре 2024 года стало известно, что компания Gloria Jeans закрывает часть своих производств, в том числе в Ростовской области.