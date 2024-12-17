Gloria Jeans сокращает производство на Дону

Компания Gloria Jeans закрывает часть своих производств, в том числе в Ростовской области, сообщил «Ъ» со ссылкой на свой источник. По данным издания, в частности, закрыт швейный цех в Сальске. Работникам предложено трудоустроиться на других фабриках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В Минпроме Ростовской области изданию пояснили, что сейчас Gloria Jeans оптимизирует производственный процесс. По данным министерства, производство продукции остается на уровне 2023 года.

По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, возможно, что Gloria Jeans переводит пошив на фабрики партнеров либо переносит этот процесс в такие страны как Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан.

Сергей Иванов