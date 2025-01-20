В США началась инаугурация Дональда Трампа

В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он станет 47-м главой государства. Это второй президентский срок господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Дональд Трамп

Фото: Reuters Джо Байден и Дональд Трамп

Фото: Reuters

Первым принес присягу вице-президент Джей Ди Вэнс. Вместе с ним присутствовала его семья. Далее к присяге привели господина Трампа, по этому поводу в районе Капитолия дали артиллерийский залп.

Как сообщала газета The Washington Post (WP), господин Трамп намерен подписать несколько ряд указов в области иммиграционной политики и энергетики в день вступления в должность. По их данным, общее число инициатив превышает 200 штук. CNN также сообщал, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации.

Подробности — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».