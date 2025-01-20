Владельцев потерпевших крушение танкеров хотят привлечь за нарушение регламентов

Новороссийская транспортная прокуратура планирует привлечь владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП). Об этом говорится в определении суда о принятии заявлений к производству, размещенных в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

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Заявления поданы к судовладельцам, которые числились в картотеке в качестве иных лиц по делам. По всем заявлениям, принятым к производству, прокуратура добивается привлечения к административной ответственности по этой статье.

Спустя месяц после аварии в Керченском проливе, 15 января, Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления Новороссийской транспортной прокуратуры. Первые два дела суд рассмотрит 6 февраля. По третьему предварительное заседание назначено на 10 февраля. В качестве иных лиц по делу проходит судовладелец танкера «Волгонефть-239» — компания ЗАО «Волгатранснефть». Еще в двух заявлениях в качестве иных лиц фигурирует судовладелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг».

Татьяна Ручкина