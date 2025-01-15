Дело владельца танкера «Волгонефть-239» суд начнет рассматривать 6 февраля

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления Новороссийской транспортной прокуратуры, в которых ведомство просит о привлечении к административной ответственности, ответчик в этих делах не указан. Согласно материалам в картотеке суда, в качестве иных лиц по делу указано ЗАО «Волгатранснефть» — владельца танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Первые два дела суд рассмотрит 6 февраля. По третьему предварительное заседание назначено на 10 февраля.

Также на 6 февраля назначено судебное заседание по иску прокуратуры о привлечении к административной ответственности компании ООО «Кама Шиппинг» — владельца танкера «Волгонефть 212», который также потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря.

Крушение танкеров произошло ровно месяц назад, утром 15 декабря. Сначала затонуло одно судно, а всего через 1,5 часа стало известно о еще одной аварии. Ространснадзор выявил, что оба судна находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения на плавание в акватории.

В результате крушения произошел разлив мазута из танкеров. К утру 17 декабря нефтепродукты выбросило на берег Анапы и Темрюкского района. С того времени выбросы фиксировали почти каждый день. Позже нефтепродукты начали находить также на берегу Крыма и Севастополя. Во всех трех регионах введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Татьяна Ручкина