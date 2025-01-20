Фигурантов дела об убийстве Кириллова внесли в перечень экстремистов

Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теракт произошел в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В список попали Курбанов Ахмаджон Алижон Угли, родившийся 9 января 1995 года в Ташкенте, Падиев Рамазан Бекханович, родившийся 8 апреля 2002 года в Назрани, республика Ингушетия, и Точиев Батухан Русланович, родившийся 20 января 1999 года в Москве. Первый был отправлен в СИЗО 19 декабря, а двух других арестовали 31 декабря.

Трагедия произошла 17 декабря 2024 года. Курбанов установил взрывчатку на самокате, стоящем у дома, где жил генерал-лейтенант Кириллов. Когда господин Кириллов выходил из подъезда вместе с помощником, произошел взрыв, унесший жизни обоих. Курбанов заявил, что его завербовали СБУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «В убийстве генерала обвинили хулигана и грабителя».