«Роль Украины по-прежнему непонятна»

Дональд Трамп станет темой номер один. По данным западной прессы, избрание 47-го президента США полностью изменило повестку Всемирного экономического форума (ВЭФ), который открывается 20 января в Давосе. Участники встречи в первую очередь обсудят изменения правил игры в глобальной экономике, которые обещает новый хозяин Белого дома. Кроме того, в центре внимание участников заседаний будет Украина, Ближний Восток, а также изменение климата. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что форум в Давосе безвозвратно устарел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эксперты форума в Давосе перед началом очередной встречи на швейцарском курорте назвали основные вызовы 2025 года. На первом месте идут вооруженные конфликты на государственном уровне, то есть войны. На втором — экстремальные погодные явления или, говоря по-простому, природные катаклизмы. На этом фоне остальные риски выглядят малозначительными, так что можно о них вообще не упоминать. Тем не менее есть смысл выделить еще одну большую проблему, которая не вошла в экспертный список, но будет активно обсуждаться — имя ей Дональд Трамп.

Грядет новый мировой порядок, который, к слову, как раз направлен против ненавистного истеблишмента, а в первую очередь таких институтов, как Давос, — элитного клуба глобалистов. Но они при этом способны сопротивляться. Более того, исход сражения не очевиден. А, может быть, и не будет никакого сражения. Трамп по завершении своих инаугурационных мероприятий обещает выступить перед участниками форума. Наверное, 47-й президент Соединенных Штатов объяснит, какими он видит новые правила игры в международном масштабе. И это будут не просто предвыборные и яркие заявления, а конкретный план действий, по крайней мере, этого ждут. И многие с этим, возможно, согласятся или подумают, как всему этому противостоять. Может так статься, что Трамп в итоге проиграет. Он столько уже всего наобещал, что выполнить все это будет явно непросто.

Украина также находится в центре обсуждения собравшихся. Владимир Зеленский приедет в Швейцарию. В СМИ раскручивается его предполагаемая встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Их непростые отношения превратились в большое шоу. Украинский лидер пытается представить себя как новую силу — глобального игрока, которого необходимо поддержать для общего же блага. Однако для членов клуба он пока что чужой. Роль Украины по-прежнему непонятна. Эта проблема точно не решается в Давосе, но она там обсуждается как основная мировая.

В целом подходы давно пора менять, все эти форумы безвозвратно устарели, превратились в пустую говорильню и большую тусовку сильных мира сего. Наверное, рано называть это пиром во время чумы, но если делать вид, что ничего вокруг не происходит и не меняется, именно этим все и закончится. Дональд Трамп между тем затмил собой все. И форуму в Давосе его явно не победить в медийном плане.

Что касается России, то она в данном мероприятии участия, как известно, не принимает в отличие от Китая, и иных «строителей многополярного мира». У нас есть свой форум в Санкт-Петербурге. Раньше они дружили с Давосом, а теперь нет. Но считается, что бывшие партнеры рано или поздно одумаются, нужно лишь выждать время. Придут новые конструктивные лидеры, процесс этот уже идет. Правда, не совсем понятно, к чему он в итоге приведет. Однако повод для оптимизма какой-никакой имеется. А, может быть, мы еще и увидим Россию в Давосе среди нового клуба мировых конструктивных лидеров.

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Дмитрий Дризе