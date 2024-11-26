Журналистку France 24 заочно отправили под стражу за репортаж из Курской области

Ленинский райсуд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналистке французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, обвиняемой в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, фигурантка на транспорте ВСУ пересекла госграницу и сняла репортаж в Суджанском районе Курской области. Материал вышел в эфир 25 сентября. Журналистка объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск. С момента ее задержания в России или со дня экстрадиции она будет отправлена в СИЗО.

По ходатайству главного военного следственного отдела СКР Ленинский райсуд Курска также заключил под стражу гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он подозревается в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Был задержан в Курской области.

По версии следствия, в середине ноября Джеймс Андерсон вторгся в Курскую область с другими наемниками и представителями ВСУ. Для этого они использовали стрелковое оружие и ракетно-артиллерийское вооружение, военную технику, беспилотники с взрывными устройствами. «После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения»,— считают в СКР.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. С того момента уголовные дела за незаконные пересечения госграницы РФ завели еще на ряд иностранных журналистов. Речь идет о корреспондентах итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, сотруднике CNN Нике Пейтоне Уолше, репортере румынского НotNews Парбу Мирче и корреспондентах австралийского телеканала ABC Флетчере Янге и Кэтрин Дисс.

Суд также заочно отправил под стражу несколько иностранных наемников, якобы участвовавших в боевых действиях в Курской области. Среди них гражданин Грузии Алекси Бибичадзе, американцы Дэниел Бернард Ребар и Роберт Вертман. На этой неделе СКР возбудил уголовное дело в отношении наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева