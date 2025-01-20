Дворкович объяснил, почему Карлсену и Непомнящему не дали доиграть финал

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал в разговоре с «Ъ» решение поделить первое место на чемпионате мира по блицу между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Он отметил, что игроки сами предложили признать их обоих победителями и считают это решение справедливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Фото: FIDE Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Фото: FIDE

Президент федерации рассказал, что на этом турнире федерация решила «играть до победной шайбы», как в хоккейных play-off. При этом впереди была новогодняя ночь и у спортсменов не было настроения играть до полуночи. По его словам, у игроков скопились стресс и усталость за семь партий.

«В тот момент, когда нужно было что-то решать, никто не подал другой идеи. Коллеги, которые находились рядом со мной, согласились с этим решением, а Магнус и Ян в телефонном разговоре подтвердили, что считают его справедливым. Хотя нет, было предложение присудить обоим второе место. Но это означало бы испортить всем настроение на Новый год»,— сказал господин Дворкович.

Чемпионат мира по блицу прошел в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В финале мужского турнира Магнус Карлсен выиграл две первые партии, после чего Ян Непомнящий победил в следующих двух. Три игры завершились вничью, после чего господин Карлсен предложил разделить первое место, и Непомнящий согласился.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позже на сайте и в газете «Ъ».