Топ-менеджеров Mitsubishi UFJ наказали из-за кражи сотрудницей денег клиентов

Крупнейшая в Японии финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) на несколько месяцев сократила вознаграждения топ-менеджерам своего банковского подразделения после ареста бывшей сотрудницы, которая воровала деньги из сейфовых ячеек клиентов.

Вознаграждения генерального директора MUFG Bank Дзюнъити Хандзавы, главы совета директоров Наоки Нори и нескольких других топ-менеджеров банка на три месяца будут сокращены на 30%. Руководство банка принесло извинения клиентам и пообещало усилить меры безопасности, защищающие их средства в сейфовых ячейках.

В ноябре MUFG сообщила, что один из сотрудников банка регулярно воровал средства клиентов, в общей сложности похитив около ¥1,4 млрд ($9 млн) примерно из 60 ячеек. Тогда же компания сообщила об увольнении этого сотрудника. Как пишет Associated Press со ссылкой на данные полиции Токио, позже стало известно, что в кражах подозревают бывшую сотрудницу по имени Юкари Ивамура. На прошлой неделе она была задержана. Внутренняя проверка MUFG установила, что хищения из ячеек совершались на протяжении четырех с половиной лет.

Яна Рождественская