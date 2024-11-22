Mitsubishi UFJ уволила сотрудника за кражу средств клиентов из сейфовых ячеек

Крупнейшая в Японии финансовая группа и один из крупнейших в мире банковских холдингов Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) уволил сотрудника, которого обвиняют в хищении средств клиентов из сейфовых ячеек. Как сообщили в MUFG, средства были похищены примерно из 60 ячеек на общую сумму до ¥2 млрд ($13 млн). Компания продолжает расследование в сотрудничестве с полицией, поэтому всех подробностей пока не раскрывает.

На данный момент известно, что пропажу средств из ячеек обнаружили 31 октября в двух отделениях банка в Токио. Под подозрение попал сотрудник, который отвечал за обслуживание этих ячеек. В ходе внутренней проверки он признал свою вину. Проверка установила, что хищения из ячеек совершались на протяжении четырех с половиной лет. Банк принес извинения, заверил, что ущерб, понесенный клиентами, будет быстро компенсирован и будут приняты меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Как сообщает Bloomberg, ранее на текущей неделе другой японский банковский холдинг, Nomura, сообщил, что одному бывшему сотруднику предъявлены обвинения в ограблении пожилого клиента банка с попыткой убийства и поджогом для сокрытия следов преступления.

Алена Миклашевская