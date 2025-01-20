Аэропорты Татарстана возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска в 10:30 мск возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали около четырех часов.

Казанский аэропорт приостановил работу около 5:50 мск, нижнекамский — около 6:45 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Казань.

Минобороны сообщало, что в течение ночи сегодня, 20 января, был сбит 31 БПЛА, в том числе один — над Татарстаном. С утра над республикой уничтожили еще два БПЛА. В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом, никто не пострадал.