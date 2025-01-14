БПЛА попал в газ

14 января в Татарстане в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна на северо-западе Казани, сообщила пресс-служба раиса Татарстана. В это же время угроза атаки БПЛА была объявлена в Альметьевске, были эвакуированы несколько школ, введен ряд других мер. Пострадавших, как и серьезных разрушений, не зафиксировано. Все предприятия в республике функционируют в штатном режиме. Официальной информации о количестве сбитых беспилотников нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перекрытое движение по улице Северо-Западной после атаки БПЛА в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Перекрытое движение по улице Северо-Западной после атаки БПЛА в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане в течение 7 часов действовала опасность атаки БПЛА.

В мобильном приложении МЧС России в 5:41 по московскому времени появилось предупреждение для жителей Татарстана о возможной атаке беспилотников.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан сообщила, что в пригороде Казани в 5:20 утра в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна. Глава Республики Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал не место. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.

«Все предприятия города работают в штатном режиме», – чуть позже написал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Неподалеку от загоревшейся цистерны, в промышленной части Казани машинами ДПС было перекрыто движение по улице Северо-Западной. В этом районе находится база сжиженных газов, принадлежащая ООО «Газпром сжиженный газ».

В 6:26 утра представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на работу казанского аэропорта.

В 8:35 также ввели ограничения на прием и вылет из нижнекамского аэропорта «Бегишево». В ограниченном режиме работал также аэропорт Бугульмы. Все три аэропорта были закрыты до 12:05, за это время четыре рейса ушли на запасные аэродромы.

Около 10 утра МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА в Альметьевске. В это же время администрация Нижнекамска заявила, что в промышленной зоне города, для обеспечения безопасности, осуществляется «контроль за воздушным пространством». Администрация Альметьевска объявила о «проведении мероприятий по антитеррористической защищенности в промышленной зоне города», а в семи школах на время опасности атаки БПЛА провели эвакуацию, детей проводили в подвалы. Включая школу в поселке Калейкино, где находится одна из крупнейших нефтеперекачивающих станций Транснефти (обеспечивает транспортировку нефти из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана и Западной Сибири на заводы Центральной России, а также в ближнем и дальнем зарубежье).

В 12:21 МЧС распространило сообщение об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе раиса Татарстана в результате нападения пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано, все предприятия в республике работали в штатном режиме.

В сводке Минобороны говорится, что вне зоны специальной военной операции, средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, однако сколько из них были ликвидированы над территорией Татарстана не уточняется.

В декабре 2024 года ВСУ совершили крупный налет на гражданские объекты Казани. 6 из 8 ударов пришлись на жилые массивы. Пострадавших в итоге атаки не было. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Влас Северин