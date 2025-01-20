Вице-спикер Госдумы Толстой об абортах: мы не собираемся ничего запрещать

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии не намерены вводить запреты на проведение абортов, но «упорядочить» эту сферу оказания медпомощи государство должно. По его словам, речь идет о регулировании работы частных клиник и «наведении порядка» в сфере рекламы медицинских услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Толстой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Петр Толстой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы не собираемся ничего запрещать. Не собираемся... Мы должны обеспечить права женщин, права наших избирателей. Мы должны сделать так, чтобы не разрушить действующую систему оказания медицинской помощи»,— сказал господин Толстой журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, коммерческие клиники «эти операции ставят на поток и с их помощью зарабатывают деньги». Такие случаи «недобросовестного злоупотребления» законом власти должны исключить, считает вице-спикер. Он также призвал «навести порядок в сфере рекламы такого рода услуг». Петр Толстой при этом отметил, что не нужно «придавать» процессу регулирования этой сферы «какое-то ускорение», так как проведение абортов — «слишком важная, тонкая, вызывающая дискуссии тема».

В середине ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». Он также призвал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг, предоставляемых частными клиниками. В начале декабря того же года в Госдуму заксобранием Нижегородской области была внесена инициатива, согласно которой женщины могли провести аборт только в государственных медучреждениях. Проект не прошел первое чтение и был снят с рассмотрения в декабре прошлого года. При этом от проведения абортов полностью или частично отказались коммерческие организации нескольких регионов, в том числе Крыма, Мордовии, Татарстана, Челябинской, Курской областей и др.

О демографической ситуации в России — в материале «Ъ» «Умеренно репродуктивный год».

Полина Мотызлевская