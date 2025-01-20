Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Защита двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обжаловала арест

Защита Батухана Точиева и Рамазана Падиева, арестованных по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, обжаловала решение Басманного суда, сообщает ТАСС.

Подозреваемый Батухан Точиев во время заседания суда

Подозреваемый Батухан Точиев во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Подозреваемый Батухан Точиев во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Господин Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве 17 декабря. 19 декабря арестовали предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. О задержании двух новых фигурантов «Ъ» стало известно 13 января. Спустя три дня, 16 января, Басманный районный суд Москвы арестовал их.

Обвинения Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса: п. «б» ч. 3 ст. 205 («Теракт»), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки). По версии следствия, они «по указанию неустановленного куратора» арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова. Мужчины вину не признают.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Пособники из Сибири».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...