Защита двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обжаловала арест

Защита Батухана Точиева и Рамазана Падиева, арестованных по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, обжаловала решение Басманного суда, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый Батухан Точиев во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Подозреваемый Батухан Точиев во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Господин Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве 17 декабря. 19 декабря арестовали предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. О задержании двух новых фигурантов «Ъ» стало известно 13 января. Спустя три дня, 16 января, Басманный районный суд Москвы арестовал их.

Обвинения Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса: п. «б» ч. 3 ст. 205 («Теракт»), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки). По версии следствия, они «по указанию неустановленного куратора» арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова. Мужчины вину не признают.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Пособники из Сибири».