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Коммерсантъ FM
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Пособники из Сибири

В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о теракте, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились сразу два новых фигуранта. Сообщниками гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который по заданию украинских спецслужб взорвал военачальника, могут оказаться участники запрещенной организации с Северного Кавказа. Они обеспечили исполнителя жильем в Подмосковье, сняв его на свои документы.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Двух уроженцев Ингушетии, занимавшихся мелким бизнесом в столице, задержали в Сибири. Инкриминировать терроризм им пока не стали, сейчас оба находятся под административными арестами на пятнадцать суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Буквально на днях сроки заканчиваются, и предполагаемых злоумышленников отправят в Москву, где ими займутся следователи главного следственного управления СКР и сотрудники ФСБ, занимающиеся оперативным обеспечением расследования уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте (ст. 105, 223.1 и 205 УК РФ).

Громкое преступление, напомним, было совершено 17 декабря.

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым), действуя по заданию СБУ, оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой. Когда военачальник и сопровождавший его помощник майор Илья Поликарпов проходили мимо самоката, направляясь к служебной машине, Курбанов, наблюдавший за ними из салона арендованной машины, нажав на кнопку, привел взрывное устройство в действие. Оба военных погибли на месте. Бросив машину, узбек скрылся.

Задержали его менее чем через сутки в съемной квартире в подмосковном городе Электроугли. Фигурант рассказал, что был завербован СБУ, а генерала взорвал, рассчитывая получить $100 тыс. и вид на жительство в одной из стран Евросоюза. Помимо многочисленных отпечатков пальцев и следов ДНК, оставленных им в машине, брошенной на месте теракта, доказательством вины фигуранта стала видеокамера, транслировавшая преступление на Украину в онлайн-режиме. По словам Курбанова, это было одним из условий организаторов преступления.

Чем известен генерал Игорь Кириллов

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Выяснилось также, что во время слежки за генералом и его домом террорист проживал в расположенном неподалеку хостеле. После преступления ему понадобилось новое жилье, где он мог отсидеться незаметно для остальных, во всяком случае, без регистрации, а потом покинуть Россию.

По версии оперативных служб, незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, ранее отбывавшему срок за грабеж, поступил звонок от знакомого, проживавшего за границей. Тот и попросил его обеспечить неприметным жильем «азиата». Сам искать квартиру он не стал, попросив заняться этим своего земляка из Ингушетии. Тот представил несколько вариантов, в том числе посуточную квартиру в Электроуглях, за которую и перевели деньги.

Ключи Курбанову они передали, встретившись с ним в одном из торговых центров. Узнав о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, предполагаемые пособники ударились в бега, но сотрудники силовых структур их довольно быстро вычислили.

По данным оперативников, пособники относятся к боевому крылу группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева, которое признано террористическим решением военного суда и запрещено в России.

В него же входили их земляки Джабраил Аушев и Хусейн Медов, арестованные, как сообщал “Ъ”, по обвинению в помощи террористам, напавшим в марте прошлого года на посетителей «Крокус-Сити-Холла». Тогда жертвами выходцев из Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которых пособники обеспечили автоматами и боеприпасами, стали 145 человек, еще более 500 получили ранения, травмы и ожоги. Сам концертный зал был уничтожен пожаром, и восстанавливать его не будут.

По делу о теракте в Подмосковье Басманным райсудом арестованы два десятка фигурантов, большинство из которых пособники, обеспечивавшие исполнителей не только оружием, но и транспортом, деньгами и жильем. Учитывая это, снявшие квартиру для взрывника Курбанова также, очевидно, отправятся в СИЗО «Лефортово».

Николай Сергеев

Фотогалерея

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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