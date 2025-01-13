Пособники из Сибири

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о теракте, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились сразу два новых фигуранта. Сообщниками гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который по заданию украинских спецслужб взорвал военачальника, могут оказаться участники запрещенной организации с Северного Кавказа. Они обеспечили исполнителя жильем в Подмосковье, сняв его на свои документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Двух уроженцев Ингушетии, занимавшихся мелким бизнесом в столице, задержали в Сибири. Инкриминировать терроризм им пока не стали, сейчас оба находятся под административными арестами на пятнадцать суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Буквально на днях сроки заканчиваются, и предполагаемых злоумышленников отправят в Москву, где ими займутся следователи главного следственного управления СКР и сотрудники ФСБ, занимающиеся оперативным обеспечением расследования уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте (ст. 105, 223.1 и 205 УК РФ).

Громкое преступление, напомним, было совершено 17 декабря.

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым), действуя по заданию СБУ, оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой. Когда военачальник и сопровождавший его помощник майор Илья Поликарпов проходили мимо самоката, направляясь к служебной машине, Курбанов, наблюдавший за ними из салона арендованной машины, нажав на кнопку, привел взрывное устройство в действие. Оба военных погибли на месте. Бросив машину, узбек скрылся.

Задержали его менее чем через сутки в съемной квартире в подмосковном городе Электроугли. Фигурант рассказал, что был завербован СБУ, а генерала взорвал, рассчитывая получить $100 тыс. и вид на жительство в одной из стран Евросоюза. Помимо многочисленных отпечатков пальцев и следов ДНК, оставленных им в машине, брошенной на месте теракта, доказательством вины фигуранта стала видеокамера, транслировавшая преступление на Украину в онлайн-режиме. По словам Курбанова, это было одним из условий организаторов преступления.

Выяснилось также, что во время слежки за генералом и его домом террорист проживал в расположенном неподалеку хостеле. После преступления ему понадобилось новое жилье, где он мог отсидеться незаметно для остальных, во всяком случае, без регистрации, а потом покинуть Россию.

По версии оперативных служб, незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, ранее отбывавшему срок за грабеж, поступил звонок от знакомого, проживавшего за границей. Тот и попросил его обеспечить неприметным жильем «азиата». Сам искать квартиру он не стал, попросив заняться этим своего земляка из Ингушетии. Тот представил несколько вариантов, в том числе посуточную квартиру в Электроуглях, за которую и перевели деньги.

Ключи Курбанову они передали, встретившись с ним в одном из торговых центров. Узнав о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, предполагаемые пособники ударились в бега, но сотрудники силовых структур их довольно быстро вычислили.

По данным оперативников, пособники относятся к боевому крылу группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева, которое признано террористическим решением военного суда и запрещено в России.

В него же входили их земляки Джабраил Аушев и Хусейн Медов, арестованные, как сообщал “Ъ”, по обвинению в помощи террористам, напавшим в марте прошлого года на посетителей «Крокус-Сити-Холла». Тогда жертвами выходцев из Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которых пособники обеспечили автоматами и боеприпасами, стали 145 человек, еще более 500 получили ранения, травмы и ожоги. Сам концертный зал был уничтожен пожаром, и восстанавливать его не будут.

По делу о теракте в Подмосковье Басманным райсудом арестованы два десятка фигурантов, большинство из которых пособники, обеспечивавшие исполнителей не только оружием, но и транспортом, деньгами и жильем. Учитывая это, снявшие квартиру для взрывника Курбанова также, очевидно, отправятся в СИЗО «Лефортово».

Николай Сергеев