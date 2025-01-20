Рособрнадзор поддерживает проект о сдаче двух обязательных ОГЭ в пяти субъектах

Рособрнадзор поддержал идею провести в пяти регионах эксперимент, согласно которому ученикам девятого класса для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Законопроект о проведении такого эксперимента ранее внесла на рассмотрение в Госдуму 17 января группа депутатов, в числе которых Петр Толстой и Виктория Абрамченко (оба — ЕР).

«Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в 10-е классы и СПО. Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта»,— говорится в сообщении пресс-службы (есть у ТАСС).

Сейчас выпускники девятых классов сдают четыре обязательных ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор ученика. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать их все. Проект сокращает число обязательных для девятиклассников предметов в два раза.

Новую систему авторы предлагают апробировать уже этим летом, но пока всего в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовский и Тюменской областях и в Северной Осетии. Если законопроект примут, выпускники из пилотных субъектов смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав всего два ОГЭ. Этого же будет достаточно, чтобы поступить в среднее специальное учебное заведение. При этом, для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, количество ОГЭ останется прежним.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Колледжам лишние знания ни к чему».

Полина Мотызлевская