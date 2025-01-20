Рубль готовится к колебаниям

Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным. По информации CNN, их общение может состояться через несколько дней после инаугурации и будет касаться урегулирования конфликта на Украине. Политики обсудят возможность личной встречи в ближайшие месяцы для решения этого вопроса. По данным издания, подготовка к этому звонку началась несколько недель назад, но точная дата еще не определена. Новости о возможных переговорах Москвы и Вашингтона могут повлиять и на российскую валюту, заставив ее колебаться, считают опрошенные “Ъ FM” экономисты.

После переизбрания на должность президента США Дональд Трамп не раз говорил, что положит конец военным действиям на Украине. Несмотря на это, с ноября рубль ослабел на несколько процентов. После инаугурации Дональда Трампа любые заявления о возможных переговорах с Владимиром Путиным будут встречены рынком позитивно, говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Есть две основных истории для рубля на этой неделе. Это, во-первых, дальнейшее развитие санкционной политики: очень важно, что будет с российскими нефтяными поставками, как будут проходить расчеты, и какие-то новости по этой теме — это то, что пока является самым главным для российской валюты.

Второе важное событие — инаугурация Трампа. Мы не знаем, когда появятся новые заявления от президента по поводу возможного восстановления политического диалога. Можно полагать, что есть и более актуальные темы для американского президента. Однозначные прогнозы по перспективам восстановления политического диалога, конечно, строить очень сложно. Я бы так аккуратно предположил, что в ближайшее время любые, даже небольшие, намеки относительно возможности проведения встречи между президентами России и США будут положительно восприниматься рынком. Если же действительно до каких-то разговоров дело дойдет, то здесь уже будет все зависеть от их исхода».

После того как летом под американские санкции подпала Мосбиржа, курс западных валют устанавливает ЦБ на основе межбанковских торгов. С начала осени рубль подешевел более чем на 10% и сейчас торгуется в районе отметки 102 руб. за доллар. В команде Дональда Трампа, по данным СМИ, рассматривают как усиление санкционного давления на Россию, так и отмену некоторых ограничений. Сам он не раскрывал подробности своих планов ни по завершению конфликта, ни по отмене рестрикций. Инвесторам стоит подготовиться к любому варианту, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Все-таки мы начинаем последнюю декаду месяца, и это традиционно чуть более позитивный период для рубля, когда мы увидим поддержку со стороны предложения валюты экспортерами на российском рынке.

Можем уходить в сторону небольшого укрепления в районе 99-105 руб. по доллару. С приходом Трампа надо учитывать, что переговоры вокруг геополитической ситуации могут преподносить не только положительные сюрпризы в плане санкционного давления. Потому что если мы увидим любой вариант деэскалации, то возможен некоторый позитив по санкциям. Однако при этом мы также слышали, что на столе на переговорах будет не только возможность снятия санкций, но и вариант их дальнейшего ужесточения как принуждение к формату переговоров. Наверное, самый реальный вариант, что в ближайшие месяцы мы будем кататься на горках оптимизма и разочарования. Это значит, что рубль останется волатильным, надо быть готовым к каким-то риск-сценариям. Поэтому для обычного человека советом останется диверсификация, поддержка определенной доли защитных активов, в том числе валютных и золота, коротких ликвидных активов и готовность к любым развитиям событий».

По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году средний курс доллара составит 96,5 руб. Экономисты, опрошенные ЦБ, более пессимистичны и считают, что американская валюта будет торговаться по 102 руб. Глава Сбербанка Герман Греф не исключал, что к концу года курс превысит отметку в 115 руб. за доллар. Если не учитывать возможные решения Трампа, на рубль в основном будут влиять введенные в последние месяцы ограничения против экспортеров, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Непосредственно политическое влияние на конфронтацию на Украине может быть незначительным, уже было заявлено, что какие-то решения могут быть приняты в течение полугода. Сейчас в фокусе внимания прежде всего санкционная тематика, снижение прогнозов по получению внешнеторговой валютной выручки российскими экспортерами, существенное снижение поступлений от газа после того, как Украина перестала осуществлять транзит.

Позитивным фактором стало то, что санкции были частично ослаблены. Несколько корпораций, включая "Газпром", "Нефтепроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпромнефть" получили возможность частично осуществлять операции. Остается надежда на то, что санкции не будут ужесточаться, можем судить об их влиянии не раньше середины февраля. В ближайшее время ожидаемый курс доллара в районе 100-105 руб. Курс юаня — в районе 13,6-14 руб.».

Тем временем биткойн в преддверии инаугурации обновил исторический максимум. Менее чем за полчаса стоимость криптовалюты выросла на 6,5%, достигнув отметки в $109 тыс. Инаугурация Дональда Трампа начнется 20 я нваря в 20:00 по московскому времени.

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Даниил Бабкин