Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 января

11:56. За 2024 год из украинского плена вернулись 12 белгородских военнослужащих. Также в результате обмена гражданскими лицами воссоединились три местных семьи. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила региональный уполномоченный по правам человека Жанна Киреева.

11:35. За минувшую неделю в Белгороде восстановили 39 жилых объектов, поврежденных при обстрелах ВСУ. Также в облцентре зафиксировано 19 новых повреждений. Осталось отремонтировать 246 частных домов и квартир в МКД. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе еженедельного оперативного совещания.

11:32. С августа 2024 года более 1,4 тыс. курян воссоединились с близкими. Разыскивались 1 098 гражданских лиц и 321 военнослужащий. Об этом сообщили в Российском Красном Кресте.

11:31. СКР завершил следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

11:12. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила во время совещания в облправительстве, что из белгородского приграничья отселено 14 тыс. человек.

11:00. Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил автомобиль ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

10:30. В Курской области введен режим ракетной опасности, сообщили в региональном оперштабе.

10:29. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

10:19. Врио замгубернатора Курской области Роман Денисов рассказал в ходе совещания в облправительстве об обследовании домов, к которым ранее не было доступа из-за оперативной обстановки. По его словам, за неделю специалисты осмотрели четыре дома в селе Шагарово Глушковского района — один из них можно отремонтировать, два дома признаны разрушенными, еще по одному требуется работа экспертов. В поселке Марьино Рыльского района было обследовано пять квартир — их можно восстановить. В Кореневском районе обследовано пять домов в трех населенных пунктах — повреждений не выявлено.

10:03. ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль, ехавший в районе поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Из-за этого пострадала женщина. Бригада скорой помощи доставляет ее в горбольницу №2 в облцентре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:01. В ходе совещания в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков вручил своему заместителю Владимиру Базарову благодарность за службу в отряде «Барс-Белгород». Об уходе чиновника в него и о его возвращении не сообщалось.

9:51. Спасатели шестой день тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Он произошел после массированной атаки БПЛА поздним вечером 15 января. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

9:33. За минувшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью 39 беспилотников и 54 боеприпасов. Пострадал один мирный житель. Повреждены пять автомобилей и 11 частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:27. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

9:12. За неделю в Курской области заменили 194 поврежденных при обстрелах оконных блока, осталось выполнить работы еще по 86-ти — их планируют заменить на этой неделе. Также были восстановлены кровли в десяти частных домах и трех многоквартирных (МКД). Осталось завершить работы в двух МКД и 12 частных домах — их планируют отремонтировать до конца января. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов в ходе совещания в облправительстве.

9:09. За ночь в Курской области дважды объявлялась опасность атаки БПЛА, следует из данных регионального оперштаба.

9:04. За последнюю неделю при обстрелах Курской области пострадали 93 частных дома и 21 многоквартирный. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов в ходе совещания в облправительстве.

8:25. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

7:21. Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 31 беспилотник, в том числе по три над Белгородской и Курской областями, а также два — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны России.