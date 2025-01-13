За две недели в Белгородской области восстановили 414 домов, пострадал еще 291

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области с 30 декабря прошлого года по 12 января 2025-го был поврежден 291 жилой объект, за этот же период было восстановлено 414 домов. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

В Белгороде зафиксировали повреждения в 13 жилых помещениях (два частных дома и 11 квартир), восстановили — 34 (11 частных домов и 23 квартиры). На этой неделе планируют завершить работы на 39 объектах, до конца января — на 90. Всего необходимо отремонтировать 123 частных дома и 143 квартиры (всего — 266).

В Белгородском районе пострадали 67 жилых помещений (57 частных домов и десять квартир), отремонтировали — 80 (55 частных домов и 25 квартир). «В работе» остаются еще 784 жилпомещения (641 частный дом и 143 квартиры)

В Валуйском округе за две недели было повреждено три частных дома, восстановлено — два. Осталось отремонтировать — 20.

В Грайворонском округе выявили разрушения в двух частных домах и 14 квартирах (всего — 16). За две недели восстановили 11 жилпомещений (четыре частных дома и семь квартир). Всего работы предстоит выполнить еще в 64 жилобъектах (32 частных дома и 32 квартиры).

В Краснояружском районе повреждено восемь частных домов, еще три — восстановлено. Необходимо отремонтировать еще 34 частных дома.

В Шебекинском округе пострадали 184 жилых объекта (30 частных домов и 154 квартиры), отремонтировали — 284 (14 частных домов и 270 квартир). Осталось восстановить 2 031 частный дом и 2 384 квартиры (всего — 4 415).

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева