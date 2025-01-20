Reuters рассказало, как инаугурация Трампа повлияет на ушедшие из РФ компании

Оставшиеся в России международные компании будут следить за действиями избранного президента США Дональда Трампа и могут в соответствии с ними скорректировать планы, пишет Reuters. Агентство опросило 15 юристов, банкиров, консультантов и бизнесменов, участвующих в процессах вывода компаний из РФ. Утверждается, что приход господина Трампа к власти «может дать некоторым компаниям политическое прикрытие», чтобы остаться в России, а другие «могут увидеть в перспективе смягчения санкций возможность уйти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава отдела корпоративной разведки в компании S-RM Ян Мэсси заявил, что победа Дональда Трампа «добавляет еще один уровень неопределенности для транснациональных корпораций с активами в России». Партнер в Debevoise and Plimpton Алан Карташкин не исключил «смягчение некоторых санкций, если новая администрация сможет договориться об урегулировании конфликта на Украине». Неназванный собеседник агентства уверен, что возвращение господина Трампа может заставить изменить планы тех, кто хотел разорвать связи с Россией. По данным Reuters, количество сделок по выводу иностранного бизнеса из РФ сократилось до менее чем 20% от пикового значения середины 2023 года.

Инаугурации Дональда Трампа состоится сегодня, 20 января. Его команда, по данным Bloomberg, разрабатывает «широкомасштабную стратегию» антироссийских санкций, чтобы оказать давление на Россию для достижения мирной сделки с Украиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».