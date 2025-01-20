Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Китае казнили водителя, наехавшего на толпу людей

Народный суд средней ступени китайского города Чжухай, расположенного в провинции Гуандун, привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Фань Вэйцю. В ноябре 2024 года мужчина врезался в толпу людей, в результате погибли 35 человек, 43 получили травмы.

Водителя признали виновным в создании угрозы общественной безопасности, сообщает «Синьхуа». Наказание привели в исполнение менее чем через месяц после вынесения приговора: суд состоялся 27 декабря 2024 года.

Фань Вэйцю наехал на людей, которые собрались на территории спортивного центра. Сразу после аварии мужчина попытался скрыться. После задержания он порезал себя ножом, из-за полученных ранений он впал в кому. По версии следствия, Фань Вэйцю развелся с женой, остался недоволен разделом имущества и решил выплеснуть ярость на толпе людей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...