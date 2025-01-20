В Китае казнили водителя, наехавшего на толпу людей

Народный суд средней ступени китайского города Чжухай, расположенного в провинции Гуандун, привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Фань Вэйцю. В ноябре 2024 года мужчина врезался в толпу людей, в результате погибли 35 человек, 43 получили травмы.

Водителя признали виновным в создании угрозы общественной безопасности, сообщает «Синьхуа». Наказание привели в исполнение менее чем через месяц после вынесения приговора: суд состоялся 27 декабря 2024 года.

Фань Вэйцю наехал на людей, которые собрались на территории спортивного центра. Сразу после аварии мужчина попытался скрыться. После задержания он порезал себя ножом, из-за полученных ранений он впал в кому. По версии следствия, Фань Вэйцю развелся с женой, остался недоволен разделом имущества и решил выплеснуть ярость на толпе людей.