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Коммерсантъ FM
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Автомобиль протаранил толпу на юге Китая, 35 погибли, 43 пострадали

В китайском городе Чжухай автомобиль накануне, 11 ноября, наехал на группу людей, которая занималась спортом. 35 человек погибли, 43 получили травмы.

Машина протаранила людей в спортивном центре. После происшествия водитель пытался скрыться, но полиции удалось его остановить. 62-летний мужчина нанес себе увечья ножом и сейчас находится в коме, поэтому правоохранительные органы не могут его допросить, говорится в сообщении полиции, которое приводит «Синьхуа».

По предварительным данным расследования, причиной преступления могло стать недовольство разделом имущества после развода. Возбуждено уголовное дело.

Генконсульство России в Гуанчжоу сообщило «РИА Новости», что находится в контакте с местными органами власти по поводу происшествия. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне.

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