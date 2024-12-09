Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Елена Выгузова возглавила тамбовское министерство ЖКХ в статусе и.о.

Исполняющей обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области стала Елена Выгузова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облправительстве.

Как замруководителя ведомства — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства госпожа Выгузова уже несколько раз руководила им в статусе врио: после ухода Дмитрия Панкова — в 2016 году — и после увольнения Светланы Григорьевой — в начале 2020-го.

В конце прошлой недели пост тамбовского министра ЖКХ и ТЭК покинула Елена Бабикова, занимавшая его с января с 2023 года.

С 2023 года Ленинский райсуд Тамбова рассматривает уголовное дело в отношении Елены Бабиковой о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в конце 2022-го она согласовала внесение в федеральную схему обращения с отходами модернизацию четырех действующих объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Комэк», а не строительство в Сосновском районе нового объекта регоператора по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», который был предусмотрен планами властей.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...