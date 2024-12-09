Елена Выгузова возглавила тамбовское министерство ЖКХ в статусе и.о.

Исполняющей обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области стала Елена Выгузова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облправительстве.

Как замруководителя ведомства — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства госпожа Выгузова уже несколько раз руководила им в статусе врио: после ухода Дмитрия Панкова — в 2016 году — и после увольнения Светланы Григорьевой — в начале 2020-го.

В конце прошлой недели пост тамбовского министра ЖКХ и ТЭК покинула Елена Бабикова, занимавшая его с января с 2023 года.

С 2023 года Ленинский райсуд Тамбова рассматривает уголовное дело в отношении Елены Бабиковой о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в конце 2022-го она согласовала внесение в федеральную схему обращения с отходами модернизацию четырех действующих объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Комэк», а не строительство в Сосновском районе нового объекта регоператора по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», который был предусмотрен планами властей.

Анастасия Колпачева