Минсельхоз сообщил о росте экспорта мясной продукции на 27% за год

По итогам 11 месяцев 2024 года в России было выпущено 2,3 млн т колбасных изделий, что на 1,9% больше в годовом выражении. За тот же период произвели 4,5 млн т мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тыс. т мясных консервов (+1,2%), говорится в пресс-релизе Минсельхоза (есть у «Ъ»).

По данным ведомства, самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, что в том числе позволяет наращивать объемы экспорта. За прошлой год Россия поставила за границу более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем за годом ранее. Экспорт свиноводческой продукции увеличился на 33%, птицеводческой — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что рост российского экспорта обусловлен увеличением объемов производства, инвестициями в продвижение продукции, а также «активной работой государства по открытию новых рынков сбыта». По его словам, Россия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров мяса.

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупные сети), в 2024 году потребление мясных продуктов в целом в России составило 83 кг в год на человека, прибавив 2–2,5% к прошлому году. В контексте небольшого сокращения продаж сырого мяса в рознице его наиболее растущими категориями стали индейка и говядина.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатели сортируют мясо».