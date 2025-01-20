Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минсельхоз сообщил о росте экспорта мясной продукции на 27% за год

По итогам 11 месяцев 2024 года в России было выпущено 2,3 млн т колбасных изделий, что на 1,9% больше в годовом выражении. За тот же период произвели 4,5 млн т мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тыс. т мясных консервов (+1,2%), говорится в пресс-релизе Минсельхоза (есть у «Ъ»).

По данным ведомства, самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, что в том числе позволяет наращивать объемы экспорта. За прошлой год Россия поставила за границу более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем за годом ранее. Экспорт свиноводческой продукции увеличился на 33%, птицеводческой — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что рост российского экспорта обусловлен увеличением объемов производства, инвестициями в продвижение продукции, а также «активной работой государства по открытию новых рынков сбыта». По его словам, Россия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров мяса.

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупные сети), в 2024 году потребление мясных продуктов в целом в России составило 83 кг в год на человека, прибавив 2–2,5% к прошлому году. В контексте небольшого сокращения продаж сырого мяса в рознице его наиболее растущими категориями стали индейка и говядина.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатели сортируют мясо».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...