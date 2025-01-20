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Совет директоров УЗГА возглавит создатель Sukhoi Superjet Михаил Погосян

Пост главы совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) займет Михаил Погосян, известный как создатель самолета Sukhoi Superjet и ректор Московского авиационного института (МАИ), сообщили источники «Ъ».

Михаил Погосян

Михаил Погосян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Погосян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации источников, решение было принято в ноябре 2024 года и пока не афишировалось. Господин Погосян будет курировать гражданские проекты УЗГА и решать вопросы финансирования, кроме того, от завода ожидается более четкое разделение на военные и гражданские направления.

Ранее совет директоров УЗГА в течение 14 лет возглавлял Вадим Бадеха, который с ноября 2024 года руководит Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и ПАО «Яковлев».

Ирина Пичурина

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