Экс-гендиректор УЗГА Бадеха возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию

Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен Вадим Бадеха, сообщили в пресс-службе компании «Ростех». 14 лет он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Ростех» Фото: пресс-служба компании «Ростех»

Господин Бадеха с января 2023 года руководил Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). «Под руководством Вадима Бадехи ОДК успешно реализовала задачи по увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции. В несколько раз был повышен выпуск газотурбинных двигателей, в полном объеме и в заданные сроки решались задачи по гособоронзаказу»,— сказано в сообщении.

Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области. Гендиректором ОДК станет Александр Грачев, возглавлявший «ОДК-Климов».

Вадим Бадеха возглавлял УЗГА в период с 2009 по 2023 годы. До этого он был заместителем гендиректора ОАО «Вертолетно-сервисная компания».

Полина Хабарова