В России вступил в силу приказ о скидке в 50% на авиабилеты для детей

Приказ Минтранса о скидке в 50% на авиабилеты для детей на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу. Документ был размещен 10 января на портале правовой информации и вступил в силу через десять дней после публикации.

Перевозчики обязаны предоставлять льготу детям с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим. Детям до двух лет с одним сопровождающим на внутренних рейсах предоставляется 100-процентная скидка на билет без отдельного места ребенку. На международных рейсах скидка составит 90%.

Исключения в предоставлении скидок касаются бизнес-класса и субсидированных маршрутов. Авиакомпании также вправе самостоятельно устанавливать размер скидок для детей до двух лет на международных рейсах, если им предоставляется отдельное место. Также документ обязал авиаперевозчиков обеспечивать соседство сопровождающих пассажиров и детей до 12 лет в одном ряду, не разделенном проходом, без дополнительной платы.

Решение о предоставлении скидок на авиабилеты для детей принято по поручению президента Владимира Путина. 19 декабря он попросил правительство урегулировать вопрос с льготами на билеты на авиаперелеты для многодетных семей. Вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что льгота будет распространяться на всех детей до 12 лет, а не только из многодетных семей.

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