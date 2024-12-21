Вице-премьер Савельев пообещал скидку 50% детям на авиабилеты к 14 января

Скидка 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет начнет действовать 14 января, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Решение затронет не только многодетные семьи.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству и авиакомпаниям отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, авиакомпании используют лазейки, чтобы не предоставлять им скидку 50%.

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января»,— сказал господин Савельев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что скидка затронет всех детей до 12 лет.

Вице-премьер отметил, что у авиакомпаний была возможность «минимизировать» скидку с помощью специальных тарифов. Он пообещал, что правительство «это поправит».

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