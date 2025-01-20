Юридическое лицо не совпало с политическим

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу псковского «Яблока», сообщается на сайте суда. «Яблочники» оспаривают нормы законов о партиях, о НКО и о регистрации юридических лиц, а также положения избирательного законодательства, позволяющие судам признавать полномочия вновь избранного руководителя региональной партячейки только с момента регистрации его в ЕГРЮЛ, из-за этого кандидаты «Яблока» не были допущены к местным выборам. Эксперт поясняет, что сейчас к партруководству предъявляются те же требования, что и к директорам предприятий, и сомневается, что КС захочет пересматривать такой подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для обращения «яблочников» в суд стало снятие сразу семи их партсписков на муниципальных выборах в Псковской области 2023 году. Во всех случаях решения были вынесены по искам кандидатов от конкурирующих партий, рассказал “Ъ” юрист псковского «Яблока» Виталий Исаков. Они одновременно обратили внимание на то, что руководитель псковских «яблочников» Артур Гайдук, заверивший поступившие в избирком документы, на тот момент не был внесен ФНС в список лиц, имеющих право действовать от имени регионального отделения без доверенности. Это произошло только 18 июля, через два дня после партконференции, выдвинувшей кандидатов на выборы.

В итоге все кандидаты от «Яблока», выдвинутые по спискам, лишились возможности участвовать в муниципальной кампании в семи округах Псковской области. В своих решениях снявшие их суды руководствовались нормами закона о НКО и о государственной регистрации юрлиц, согласно которым изменения, требующие регистрации, приобретают юридическую силу с момента их внесения в ЕГРЮЛ. Однако в партии считают такое толкование неконституционным, поскольку оно ограничивает права избирательного объединения и кандидатов и не соответствует задаче организации демократического избирательного процесса.

Полномочия подписывать документы возникают у руководителя организации с момента его избрания на должность, настаивают в «Яблоке», в избирательном законодательстве нет такого основания для отказа в регистрации, как заверение документов лицом, сведения о котором не внесены в ЕГРЮЛ. Более того, выдвигать кандидатов вправе объединения, вообще не имеющие статуса юрлица, а следовательно, полномочия руководителя не могут зависеть от внесения изменений в реестр. Кроме того, отмечает Виталий Исаков, избиркомы тоже не усмотрели нарушений в представленных документах, в противном случае они должны были уведомить о них кандидатов. Ну а Верховный суд счел, что отмена уже состоявшихся решений бессмысленна, так как после окончания выборов это не может повлечь восстановления пассивного избирательного права.

Это не первый случай, когда партийцы просят КС разобраться с недопуском кандидатов на выборы. Например, в 2023 году, как сообщал “Ъ”, суд по жалобе оренбургских коммунистов запретил снимать с выборов весь партсписок за отдельные ошибки и опечатки, а уже в 2024-м по их же требованию обязал избиркомы возвращать на выборы восстановленных по суду кандидатов, даже если срок регистрации истек.

Однако на этот раз не все так однозначно, предупреждает электоральный юрист Олег Захаров. С точки зрения гражданского оборота полномочия лидера регионального отделения партии как руководителя юрлица стартуют с момента внесения записи в ЕГРЮЛ, объясняет эксперт. И с этой позицией сложно спорить: юридический факт, который требует госрегистрации, можно считать свершившимся, только когда такая регистрация пройдена. Это как с покупкой квартиры: даже если договор заключен, деньги переданы и расписка написана, пока сделка не зарегистрирована в Росреестре, право собственности еще не перешло.

Дискриминации оппозиции здесь нет, считает господин Захаров, ведь похожие ситуации возникали и у партии власти. Например, в 2019 году в Хабаровском крае прямо в ходе выборов был заменен секретарь региональной «Единой России», и подачу документов пришлось отложить на неделю, пока его избрание не зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Вряд ли КС захочет пересматривать эту практику и потребует для партийных руководителей больших преференций по сравнению с обычными директорами организаций, ведь в свое время унификация правил госрегистрации партий и прочих юрлиц была одной из целей реформирования партийного законодательства, подчеркивает юрист. «Так что это не недосмотр законодателя, а его замысел»,— резюмирует Олег Захаров.

Анастасия Корня