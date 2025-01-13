Пересмотру не подлежат

Недопуск кандидата на выборы, даже если он был признан незаконным, не является безусловным основанием для отмены результатов голосования. Такой вывод следует из отказного определения Конституционного суда (КС) по жалобе бывших московских муниципальных депутатов Татьяны Царенко и Антона Медведева, опубликованного на сайте суда. Заявители оказались в ситуации юридического цугцванга, полагает эксперт: они доказали нарушение своего права, но не могут его восстановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Медведев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Антон Медведев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Конституционный суд не нашел оснований для пересмотра норм избирательного законодательства, предусматривающих возможность отмены выборов из-за допущенных в кампании нарушений. Этого добивались бывшие московские муниципальные депутаты Татьяна Царенко и Антон Медведев: оба были сняты с выборов в районе Измайлово в 2022 году по искам оппонентов, затем восстановлены в правах Верховным судом, но в бюллетень так и не попали. В 2023 году несостоявшиеся кандидаты обратились в Измайловский суд, чтобы отменить итоги голосования. Для этого нужно было доказать, что нарушения в ходе выборов не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Оба политика посчитали, что именно к этому привело их неучастие в выборах. Однако суд пришел к выводу, что эти доводы основаны исключительно на предположениях, а доказательств заявители не представили. При этом отмена результатов голосования нарушила бы права избирателей округа, принявших участие в выборах, говорилось в решении райсуда.

В итоге заявители обратились уже в КС с просьбой проверить нормы закона, устанавливающие неисполнимое, по их мнению, правило, которое делает невозможной отмену итогов голосования в случае незаконного лишения кандидата регистрации. Ведь необходимо доказать, что он был бы избран,— а как это сделать, не проведя новые выборы? Заявители считают, что такая норма закона нарушает их конституционные права участвовать в управлении делами государства и быть избранными.

Однако КС с ними не согласился, указав, что закон уже предусматривает возможность такой отмены, а следовательно, оспоренные нормы не могут расцениваться как ограничивающие возможность судебной защиты гражданами своих прав. КС напомнил, что некоторое время назад законодатель уточнил перечень оснований для пересмотра результатов голосования и незаконное лишение кандидата регистрации в нем также присутствует. При рассмотрении данного дела суды оценили доводы заявителей и представленные доказательства, но не нашли оснований для признания искаженным волеизъявления избирателей, выраженного на этих выборах, добавил КС.

Разбор нарушений — не дело КС, но основная проблема заключается в решениях нижестоящих судов, которые не захотели разглядеть нарушение закона, согласен электоральный юрист Петр Карманов, представлявший заявителей во всех судебных инстанциях. Если закон применяется судами «в извращенной форме», то КС или законодатель должны внести необходимые коррективы, полагает он. И в данном случае его доверители столкнулись именно с такой ситуацией, уверен господин Карманов. По его словам, случаи, когда суды отменяли результаты голосования из-за незаконного снятия кандидатов с выборов, чрезвычайно редки, но прецеденты есть: например, в 2020 году в Санкт-Петербурге отменили итоги выборов в районе Черная Речка в связи с многочисленными нарушениями, допущенными избиркомом при регистрации кандидатов.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский считает, что заявители оказались в положении «юридического цугцванга»: доказав нарушение своих прав в судах, они не смогли его восстановить, а пытаясь защититься в КС, столкнулись с тем, что в самой норме закона дефекта нет.

Анастасия Корня