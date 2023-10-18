Девятиклассникам обещаны новые испытания

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что действующая модель перехода девятиклассников в 10-й класс и поступления в заведения среднего профобразования (СПО) «не отвечает современным требованиям», поэтому в ближайшем будущем она должна измениться. Какие именно произойдут изменения, господин Музаев не уточнил, лишь заметил, что нынешних девятиклассников это коснуться не должно. В Рособрнадзоре позже отметили, что принимать решения об изменениях правомочно Министерство просвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Анзор Музаев на встрече с родителями учащихся заявил, что нынешняя модель перехода в 10-й класс и поступления в заведения среднего профобразования «не отвечает современным требованиям», поэтому в ближайшем будущем она должна измениться. Деталей господин Музаев не привел, но отметил что коррективы могут затронуть «количество экзаменов и подходы». Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из родителей, не нужно ли сократить количество обязательных ОГЭ для остающихся в 10–11-х классах до двух. Анзор Музаев заметил, что это точно не планируется.

Говоря о системе поступления в учебные заведения среднего профобразования, глава Рособрнадзора заметил, что «все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает».

Напомним, выпускники 9-х классов сдают четыре обязательных экзамена в формате ОГЭ: русский язык, математику и два предмета на выбор ученика. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать их все. Результат оценивается по классической пятибалльной системе, однако по каждому предмету есть первичные баллы, количество которых различается в зависимости от предмета. Эти баллы потом переводятся в оценки согласно специальной шкале перевода. У выпускников, справившихся с задачей, есть два основных варианта дальнейшего обучения: пойти в 10-й класс и готовиться к ЕГЭ или уйти в СПО. При этом конкурс на бюджетные места в заведения СПО осуществляется по среднему баллу аттестата; выбранные для сдачи на ОГЭ предметы и отметки за них неважны.

По словам главы Рособрнадзора, нередки случаи, когда школьное руководство намеренно завышает оценки девятиклассникам, чтобы те смогли поступить в колледж, а не пошли в 10-й класс «портить статистику по ЕГЭ». «Я слышал цифру — средний балл поступления в колледжи 4,7, получается, все отличники уходят не в 10-й класс, а в СПО. Здесь поэтому объективностью и не пахнет… Система себя изжила»,— заключил господин Музаев.

Профессор НИУ ВШЭ академик РАО Виктор Болотов (в 2004–2008 годах возглавлял Рособрнадзор) отмечает, что еще во времена эксперимента по введению ЕГЭ были попытки ввести соответствующие экзамены после 9-го класса. «Для выставления оценок в аттестат использовали результаты ОГЭ (тогда экзамен назывался ГИА.— “Ъ”), их же использовали для приема в колледж,— рассказал господин Болотов.— Проблема была в том, что ОГЭ в каждом регионе проводился самим регионом, поэтому баллы, полученные в одном регионе, не были эквиваленты оценкам, полученным в другом».

Эксперт считает, что ввести модель приема в колледжи по результатам ОГЭ было бы хорошей идеей, но для работы системы придется решить две проблемы: «Нужно, чтобы результаты были эквивалентны в каждом регионе, а также чтобы появился единый набор экзаменов для всех колледжей, необходимый для поступления на то или иное направление подготовки».

Учитель математики, член совета профсоюза «Учитель» Иван Меньшиков отметил, что действующая система действительно устарела. «Система ЕГЭ привела к тому, что оценки стали неважны, в итоге и сами учителя начали порой несерьезно относиться к этому инструменту — ставят оценки выше, чем следовало бы,— рассказал педагог.— Получается, у нас учителя достаточно компетентны, чтобы оценить степень подготовленности выпускника 9 класса к колледжу, раз действует конкурс аттестатов, а вот дать такую оценку для вуза— уже недостойны».

По мнению Ивана Меньшикова, текущая модель «превратила учителя в инструмент подготовки к экзаменам, не более».

«Не знаю, как по другим предметам, но по математике экзамен в 9-м классе гораздо легче,— заметил он.— В итоге ученик может переоценить свои силы, хорошо сдав ОГЭ, принять решение пойти в старшую школу и там столкнуться с невозможностью преодолеть даже минимальный порог ЕГЭ по математике, не говоря уже о баллах, достаточных для поступления в вуз».

Депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) напомнила, что поступить в колледж можно и после 11-го класса, также по конкурсу аттестатов, для которого неважны результаты ЕГЭ. «Для ребят это большой стресс, получаю много жалоб и от родительского сообщества, и от детей. Спикер Госдумы сказал, что тема отмены ЕГЭ вошла в пять самых частых задаваемых вопросов от граждан перед подготовкой "правительственного часа". Некоторые дети настолько запуганы, что даже не хотят участвовать в этом. И им легче проложить себе дорогу в университет через колледж»,— считает госпожа Лантратова.

Основатель онлайн-школы Skyeng и IT-колледжа Георгий Соловьев, однако, полагает, что колледжи сегодня выбирают не только слабые ученики. «СПО нацелено в первую очередь на быстрое освоение профессии. И повышение спроса связано с желанием школьников начать зарабатывать быстрее. Для этого требуется освоить востребованные на рынке труда специальности как можно быстрее, с последующим дополнительным обучением в процессе работы. Государство тоже видит в этом перспективу для быстрого выхода необходимых экономике кадров»,— замечает господин Соловьев.

Эксперт видит в государственно-частном партнерстве один из вариантов изменения модели поступления в заведения СПО.

Он отмечает, что такие инициативы уже есть в регионах: «В рамках вступительной кампании в ИТ-колледж от Skyeng в Чебоксарах проходит олимпиада, где студенты сдают входное тестирование по английскому и программированию. По результатам этой олимпиады определяется размер гранта от нашей компании в размере от 50 до 100% скидки на обучение. Такой подход позволяет отбирать тех абитуриентов, кто заинтересован в освоении профессии и планирует работать в этой сфере. Внедрение подобной модели вступительных экзаменов в других колледжах позволило бы отсеивать абитуриентов, поступающих по принципу "хотя бы куда-нибудь", освободив места для более целеустремленных студентов».

В пресс-службе Рособрнадзора «Ъ» сообщили, что решения обо всех концептуальных изменениях в процессе перехода в 10-й и 11-й классы будет принимать Министерство просвещения. Господин же Музаев рассказал на конференции об основных трендах, которые звучат в общении с экспертным сообществом. Отдельно в ведомстве обратили внимание на замечание главы Рособрнадзора о том, что нынешних девятиклассников серьезные изменения затронуть не должны.

В Минпросвещения на запрос «Ъ» к моменту публикации не ответили.

Полина Ячменникова