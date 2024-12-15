Президент не пропустил закон об иноагентах

Президент Сербии Александр Вучич отказался поддержать внесенный в парламент закон об иноагентах, хотя, по его словам, «различные сербские организации и СМИ получают деньги из-за рубежа на свержение власти». Это означает, что закон, инициированный проправительственным «Движением социалистов», лидером которого является вице-премьер Александр Вулин, в Сербии принят не будет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

Президент Сербии Александр Вучич объявил в конце минувшей недели, что «по целому ряду причин» не примет закон об иноагентах. Его проект внесли в самом конце ноября в парламент депутаты от провластного «Движения социалистов». Согласно законопроекту, все финансируемые из иностранных источников организации и лица, занимающиеся политикой, подлежали регистрации, они были обязаны указывать принадлежность к иноагентам, а за нарушение закона предусматривались запрет деятельности, уголовное наказание или штраф до €17 тыс.

Внесенный проект выглядел как инициатива всего сербского руководства, поскольку лидером «Движения социалистов» является вице-премьер Александр Вулин.

Возглавлявший поочередно Минобороны, МВД, ключевую спецслужбу Сербии Агентство безопасности и информации, а в мае ставший вице-премьером Александр Вулин часто посещает с визитами РФ, в правительстве он курирует взаимодействие со странами БРИКС. В прошлом году США ввели против него санкции, обвинив в «содействии деятельности России на Балканах».

Однако Александр Вучич отказался поддержать внесенный в парламент закон, что для многих сторонников власти в Сербии стало неожиданностью. Тем более что, как объявил сам президент, по мнению многих депутатов правящей Сербской прогрессивной партии, предложенный закон «содержит немало хороших элементов», а «различные организации и СМИ в Сербии получают деньги из-за рубежа на свержение власти».

«€426 млн напрямую поступает из-за рубежа группам, которые, оказывая давление, должны менять представление о Сербии, атмосферу в стране, участвовать в свержении власти. Они, естественно, говорят, что это проекты демократизации, но всем все предельно ясно»,— сообщил Александр Вучич, не став тем не менее поддерживать закон об иноагентах. Это означает, что теперь его принятие в Сербии маловероятно.

Практически сразу после внесения законопроекта в сербский парламент инициатива подверглась жесткой критике со стороны ЕС и США.

В Еврокомиссии напомнили властям Сербии, что «любой закон страны—кандидата в ЕС должен соответствовать ключевым ценностям Евросоюза, включая свободу слова и мнений». А в американском Госдепе предупредили, что «США глубоко обеспокоены последствиями, которые предложенный закон об иноагентах может иметь для демократии, прав человека и основных свобод (в Сербии.— “Ъ”)».

Сербия стала третьей балканской страной, инициировавшей принятие закона об иноагентах.

В октябре такой закон предложил спикер парламента Черногории и один из лидеров считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» Андрия Мандич. А еще ранее закон об иноагентах подготовило к принятию в парламенте правительство входящей в состав Боснии Республики Сербской.

В обоих случаях инициативы столкнулись с крайне негативной реакцией Запада. В Республике Сербской это давление возымело эффект. Ее правительство отозвало готовый к принятию закон, а президент Милорад Додик, который его и инициировал, пояснил, что «проект будет доработан в соответствии с европейской практикой».

Теперь принятие закона об иноагентах откладывает, похоже, и Сербия.