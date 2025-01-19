WP: разведки США и Европы не считают Россию виновной в разрыве морских кабелей

У разведывательных служб США и европейских стран не нашлось ни одного доказательства в пользу теорий о том, что Россия имеет отношение к череде разрывов подводных кабелей. Об этом со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах пишет The Washington Post (WP).

Источники газеты участвовали в расследованиях трех инцидентов с разрывом морских кабелей за последние 18 месяцев. Во всех случаях подозреваемыми в умышленном нанесении ущерба становились суда, следовавшие в российские порты или из них. В этот список вошел и декабрьский инцидент, когда торговым судном Eagle S был поврежден электрокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские власти задержали танкер, а генсек НАТО Марк Рютте объявил об усилении патрулирования в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры.

Официальные лица США заявили WP, что в каждом из изученных случаев были даны «четкие объяснения», указывающие на вероятность того, что ущерб был нанесен случайно, и на отсутствие доказательств, указывающих на вину России. Несмотря на первоначальные подозрения о причастности России, были собраны доказательства, свидетельствующие об обратном, заявил один европейский чиновник. Источники газеты не стали вдаваться в детали расследований.

Подробнее о происшествиях с разрывом кабелей и газопроводов — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц