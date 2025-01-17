Путин: Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью перешли на взаиморасчеты в национальных валютах. Также страны работают над сопряжением платежных систем, заявил господин Путин на пресс-конференции об итогах переговоров с главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с Масудом Пезешкианом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на встрече с Масудом Пезешкианом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так, в 2024 году доля трансакций в российских рублях и иранских риалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций»,— добавил российский президент.

Кроме этого, Владимир Путин заявил, что страны стремятся устраивать каналы кредитно-банковского взаимодействия. В ноябре глава Центробанка Ирана заявлял, что государства полностью исключили доллар из взаиморасчетов.

Тегеран и Москва договорились перейти на взаиморасчеты в национальных валютах в 2022 году. В 2023 году представители центральных банков государств подписали соглашение, чтобы упростить финансовые и банковские операции между странами. Теперь Иран и РФ работают над запуском конфиденциального канала, который послужит для обмена финансовыми сообщениями. Это позволит странам не нуждаться в SWIFT.