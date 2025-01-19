Анастасия Павлюченкова вернулась в четвертьфинал

В восьмой день Открытого чемпионата Австралии, преодолевшего свой экватор в Мельбурне, в четвертьфинал вышла Анастасия Павлюченкова, которая в двух сетах выиграла у хорватки Донны Векич. Это уже четвертый подобный успех 33-летней россиянки, лучшим результатом которой на турнирах Большого шлема является финал Roland Garros 2021 года. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, в двух сетах справившаяся с россиянкой Миррой Андреевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова (на фото) показала в матче против хорватки Донны Векич качественный теннис, впервые на нынешнем турнире ни разу не проиграв свою подачу

Фото: Manish Swarup, AP Анастасия Павлюченкова (на фото) показала в матче против хорватки Донны Векич качественный теннис, впервые на нынешнем турнире ни разу не проиграв свою подачу

Фото: Manish Swarup, AP

На фоне провала российских мужчин, которые на этом Открытом чемпионате Австралии впервые с Wimbledon 2019 года не смогли преодолеть барьер третьего круга на турнирах Большого шлема, нынешние результаты российских женщин выглядят настоящим прорывом. Четырех россиянок в 1/8 финала мейджоров не было почти девять лет, с Wimbledon 2016 года, когда Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова завершили борьбу в четвертом круге, Анастасия Павлюченкова — в четвертьфинале, а Елена Веснина — в полуфинале. В принципе, нынешний успех не должен удивлять, ведь в первой двадцатке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) сейчас находятся четыре россиянки. Правда, там нет 33-летней Павлюченковой, которая на данный момент стоит в мировой классификации лишь 32-й, и тем не менее она опередила в верхней половине сетки всех своих соотечественниц, включая 15-ю ракетку мира Мирру Андрееву

Выступление Андреевой, впрочем, тоже можно считать удачным. Свою программу-минимум она выполнила, а поражение от Арины Соболенко было вполне прогнозируемым.

Андреева снова, как и две недели назад в полуфинале турнира в Брисбене, не смогла взять на приеме у первой ракетки мира ни одного гейма, упустив три брейк-пойнта в шестом гейме второй партии. Для победы со счетом 6:1, 6:2 белоруске понадобилось чуть более часа. Из четырех матчей на нынешнем турнире именно этот оказался для нее самым простым.

Павлюченкова же за 1 час 45 минут справилась с хорваткой Донной Векич — 7:6 (7:0), 6:0. Первый сет получился абсолютно равным, но, после того как россиянка блестяще провела тай-брейк, выяснилось, что у прошлогодней полуфиналистки Wimbledon возникли серьезные проблемы с коленом и играть во второй партии на том же уровне она не в состоянии. Таким образом, 33-летняя россиянка, лучшим результатом которой на турнирах Большого шлема является финал Roland Garros 2021 года, уже в четвертый раз (2017, 2019, 2020, 2025) пробилась в восьмерку сильнейших Открытого чемпионата Австралии. И это позволит ей довольно существенно улучшить свое положение в рейтинге, поднявшись там примерно на девять позиций — в район 23-го места.

«Наверное, я удивлена»,— призналась после матча Павлюченкова, которая, шутя, называет себя «слишком старой» и пару месяцев назад не была до конца уверена в своих возможностях.

«Перед предсезонкой я сказала своим тренерам: "Давайте смотреть как пойдет, потому что мне не 20 лет и я не могу восстанавливаться с той же скоростью. Прежде всего я стремилась сохранить мотивацию к этому Australian Open и сезону в целом. Думаю, что это получилось"»,— отметила она.

Счет личных встреч Павлюченковой и Соболенко — 2:1 в пользу россиянки, но в данном случае статистика обманчива. Все три их матча прошли до второй половины 2021 года, когда белоруска заметно прибавила в результатах на турнирах Большого шлема и начала быстро превращаться в реального претендента на лидерство в женском теннисе. На данный момент класс Соболенко заметно выше, и одного громадного опыта, которым, безусловно, обладает Павлюченкова, для победы будет мало. Наверное, в отличие от соперницы, претендующей в Мельбурне на третью победу подряд, она будет чувствовать себя более расслабленно и просто наслаждаться игрой, рассчитывая в глубине души на то, что Соболенко в какой-то момент занервничает. Однако при этом требуется еще и показывать безукоризненный теннис. В полуфинале сильнейшая в паре Соболенко—Павлюченкова сыграет с американкой Коко Гауфф или испанкой Паулой Бадосой.

А у мужчин тем временем дело дошло до очередного выяснения отношений между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Сербский ветеран, предпринимающий попытку покорить Australian Open уже в одиннадцатый раз, померится силами с испанцем впервые после того, как взял над ним верх в финале Олимпиады. Неудивительно, что именно этот четвертьфинал еще до начала нынешнего турнира считался самым ожидаемым и интригующим.

Евгений Федяков