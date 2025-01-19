Ислам Махачев вновь защитил пояс чемпиона в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев одержал победу в поединке с бразильцем Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой состоялся в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ислам Махачев Фото: Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News / SCNG / Getty Images Ислам Махачев покидает октагон после победы над Ренато Мойкано Фото: Reuters Кадр боя между Ренато Мойкано (в голубых перчатках) и Исламом Махачевым (в красных перчатках) Фото: Reuters Тренер Махачева Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Кадры боя Фото: Reuters Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Фото: Reuters Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 8 Ислам Махачев Фото: Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News / SCNG / Getty Images Ислам Махачев покидает октагон после победы над Ренато Мойкано Фото: Reuters Кадр боя между Ренато Мойкано (в голубых перчатках) и Исламом Махачевым (в красных перчатках) Фото: Reuters Тренер Махачева Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Кадры боя Фото: Reuters Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Фото: Reuters Фото: Reuters

Ислам Махачев занимает первое место в списке легковесов UFC. Его соперником сегодня должен был быть Арман Царукян (претендентское первое место в рейтинге легкого веса), однако 17 января спортсмен заявил, что снимается с турнира. На замену ему вышел Ренато Мойкано, занимающий десятую строчку рейтинга. Махачев смог одолеть соперника в первой же пятиминутке, закрыв удушающий прием.

Титул чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев защитил в четвертый раз. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом. После этого Махачев дважды одержал победу над австралийцем Александром Волкановски: в феврале и октябре 2023-го. В июне 2024 года российский боец удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

В главном карде также встретились российский претендент на чемпионский пояс в легчайшем весе Умар Нурмагомедов и грузинский чемпион данной весовой категории Мераб Двалишвили. Поединок продлился все пять раундов, судьи безоговорочно отдали победу Двалишвили. В рекорде россиянина это первое поражение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исламу Махачеву поменяли соперника».