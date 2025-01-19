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Коммерсантъ FM
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В Сеуле протестующие ворвались в суд после выдачи ордера на арест экс-президента

Несколько сотен сторонников экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ворвались в здание суда, где проходило заседание по делу политика. Ранее судьи выдали ордер на арест экс-президента.

Как передает Reuters, сторонники Юн Сок Ёля, которые собрались у здания суда, ворвались в здание почти сразу после оглашения решения о продлении ареста. Они бросали в полицейских огнетушители, стулья и другие предметы.

Спустя несколько часов полиция разогнала протестующих. Задержаны 46 человек. В результате штурма легкие травмы получили около 40 человек.

14 декабря 2024 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Юн Сок Ёлю за то, что 3 декабря он объявил в стране режим военного положения. Управление антикоррупционных расследований выдало ордер на арест экс-президента. 15 января Юн Сок Ёля задержали, через несколько дней суд выдал ордер на его арест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

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