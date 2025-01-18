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Коммерсантъ FM
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Суд Южной Кореи разрешил арестовать президента страны

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство «Рёнхап». Западный окружной суд Сеула выдал ордер на основании обвинений господина Юна в организации мятежа и злоупотреблении властью.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Следователи могут держать Юн Сок Ёля под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел под арестом после задержания в его резиденции в Сеуле в среду, сообщает агентство.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту за ввод военного положения в стране. Управление антикоррупционных расследований выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий 14 декабря, но 3 января задержать политика не позволила его охрана. 15 января полицейские задержали господина Юна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

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