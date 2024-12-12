Приглашениями Америка полнится

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина. Этот беспрецедентный шаг сделан на фоне обещаний господина Трампа ввести новые антикитайские меры. Противоречивые сигналы поступают и от КНР: заявляя, что предпочитает диалог конфронтации, Пекин вместе с тем дает все более жесткий ответ на недружественные шаги американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп захотел увидеть китайского лидера Си Цзиньпина в числе гостей январской церемонии инаугурации (на фото: встреча двух лидеров в Пекине в 2017 году)

Фото: Damir Sagolj / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп захотел увидеть китайского лидера Си Цзиньпина в числе гостей январской церемонии инаугурации (на фото: встреча двух лидеров в Пекине в 2017 году)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

В отличие от многих стран мира, в США никогда не было принято приглашать иностранных лидеров на инаугурацию своего президента. Как напомнило агентство Reuters, согласно записям Госдепартамента США, ведущимся с 1874 года, на церемонии передачи власти от одного главы Белого дома другому всегда было много послов и дипломатов, но никогда — глав зарубежных государств или правительств.

Но вступающий в свои права 20 января 2025 года Дональд Трамп решил изменить этой традиции и пригласить на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Вначале об этом американскому телеканалу CBS рассказали многочисленные источники. По их словам, приглашение было передано еще в начале ноября, вскоре после президентских выборов в США, однако принял его китайский лидер или нет — пока не ясно. В раздумьях о том, ехать ли в Капитолий 20 января, пребывает пока и венгерский премьер Виктор Орбан — еще один избранный приглашенный, который, впрочем, в отличие от господина Си, поддерживает с Дональдом Трампом теплые отношения.

В четверг в эфире Fox News пресс-секретарь господина Трампа Кэролайн Левитт подтвердила информацию об отправке приглашения Си Цзиньпину и другим неназванным иностранным лидерам. При этом она не стала уточнять, принял ли председатель Си это приглашение.

Еще одним знаком непривычного расположения будущего президента США к своему китайскому визави стало интервью, которое Дональд Трамп дал в минувшую пятницу NBC News. В нем американский политик, в свой первый срок развязавший беспрецедентную торговую войну с Китаем, заявил, что «очень хорошо ладит» с Си Цзиньпином.

Примечательно, что еще в ходе избирательной кампании кандидат-республиканец давал Пекину прямо противоположные сигналы, которые иначе как антикитайскими не назовешь. Например, грозил ввести дополнительные тарифы на китайские товары в размере более 60%. Уже после своей победы Дональд Трамп несколько снизил объем угроз, заявив уже про десятипроцентные тарифы на китайские товары, если Пекин не приложит больше усилий для перекрытия потоков фентанила и исходного материала, используемого для его производства, в Мексику, а оттуда — в США.

Вряд ли в дружественном ключе в Пекине могут трактовать и все последние назначения в будущей администрации США. Новым госсекретарем, к примеру, станет Марко Рубио, хорошо известный «китайский ястреб», в недалеком прошлом стоявший за приличным числом антикитайских инициатив в Конгрессе. Схожую характеристику вполне заслужили и без пяти минут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, а также Питер Наварро, который вернется в Белый дом в качестве советника по торговле. Довольно жесткую антикитайскую позицию занимает и тот, кому предстоит возглавить американскую дипмиссию в Пекине — на днях Дональд Трамп выбрал на должность посла в КНР бывшего сенатора от штата Джорджия Дэвида Пердью.

Между тем в последние недели свои сигналы США подавал и Пекин.

С одной стороны, в Китае по традиции дали понять, что готовы и дальше открывать китайский финансовый рынок иностранцам и заинтересованы в долгосрочном привлечении зарубежных инвестиций и стабильных экономических отношениях. Этот посыл нашел отражение во встрече вице-премьера Китая Хэ Лифэна, курирующего экономический и финансовый блок, с руководителями крупных американских финансовых корпораций в прошлом месяце.

В США это расценили как попытку Китая заручиться голосами американских бизнес-кругов, способных несколько сгладить настрой Дональда Трампа на оголтелый протекционизм. Напомним, что избранный президент включил в свой будущий кабинет минимум десять миллиардеров, в том числе управляющего хедж-фондом Скотта Бессента (ему был предложен пост министра финансов) и гендиректора компании Cantor Fitzgerald Говарда Латника (он стал кандидатом в министры торговли).

Тем временем Си Цзиньпин заявил: «Мы должны предпочесть диалог конфронтации и беспроигрышное сотрудничество — игре с нулевой суммой». Об этом он написал в письме, которое посол Китая в США Се Фэн зачитал в среду в Вашингтоне на торжественном мероприятии Американо-китайского делового совета.

Одновременно с этим Пекин предельно четко обозначил и то, что не будет покорно сносить американские удары. В начале нынешней недели, через считаные дни после недавнего ужесточения администрацией Джо Байдена правил экспорта передовых микросхем в Китай, Пекин начал антимонопольное расследование в отношении ведущего разработчика в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта американской компании Nvidia. На прошлой неделе власти КНР запретили 13 американским оборонным компаниям вести дела с Китаем, а их руководству — посещать страну, что стало ответом на последний пакет продаж американского оружия Тайваню на сумму $385 млн. Одновременно с этим Министерство коммерции Китая объявило о запрете экспорта в США галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов — важнейших минералов, используемых, в частности, для производства полупроводников и оптоволоконных кабелей. Принимая такое решение, в Пекине сослались на вероятность военного применения этих товаров.

«Послание Китая очень четкое. Любые расходы на торговую войну будут нести оба рынка»,— отметил директор Института международных отношений при Университете Жэньминь в Китае Ван Ивэй (цитата по The Washington Post), давая понять, что решительная и быстрая реакция Пекина на действия администрации Байдена во многом служит предупреждением Дональду Трампу о том, что на этот раз Пекин тоже будет играть жестко.

Наталия Портякова