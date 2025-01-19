В Вашингтоне прошел марш несогласных с политикой Трампа

В Вашингтоне несколько тысяч человек вышли на марш в знак протеста против новой администрации Дональда Трампа. Associated Press (AP) пишет, что до инаугурации господина Трампа протестные акции пройдут во всех штатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры марша Фото: Jon Cherry / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Jon Cherry / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Jose Luis Magana / AP Следующая фотография 1 / 7 Кадры марша Фото: Jon Cherry / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Jon Cherry / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Jose Luis Magana / AP

Марш в Вашингтоне прошел вблизи Белого дома и Капитолия, где 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа. На акции, как передает AP, граждане США выступили в том числе в защиту прав женщин на аборты. Во время первого президентского срока господина Трампа было отменено гарантированное право на прерывание беременности.

Акция в Вашингтоне получила название «Народный марш». AP отмечает, что она стала продолжением «Женского марша» в 2017 году. Тогда после первой инаугурации Дональда Трампа на улицы Вашингтона вышли более 500 тыс. человек, которые выступили за права женщин.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Речь избранного президента США из-за холодов перенесли в ротонду Капитолия.

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