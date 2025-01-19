Трамп заявил о возможной отсрочке блокировки TikTok в США

Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что новая администрация рассмотрит возможность отсрочки блокировки видеосервиса TikTok на три месяца. Согласно решению Верховного суда США, платформа будет заблокирована 19 января, если ее владелец не продаст бизнес на территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon, File / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon, File / AP

«Продление на 90 дней — это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос. Это очень серьезная ситуация»,— сказал Дональд Трамп в интервью NBC News. Он уточнил, что окончательное решение о возможной отсрочке блокировки TikTok он озвучит 20 января.

Видеоплатформой TikTok владеет китайская компания ByteDance. Власти США считают, что она занимается сбором данных об американский пользователях, что становится угрозой национальной безопасности. ByteDance утверждает, что не занимается передачей данных властям Китая.

17 января Верховный суд США признал законным решение о блокировке TikTok на территории страны. Если ByteDance не продаст бизнес, видеосервис будет заблокирован 19 января. Приложением пользуются 170 млн американцев.