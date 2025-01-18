С начала года в Приднестровье погибли три человека на фоне энергокризиса

С начала 2025 года в Приднестровье погибли три человека. Двое из них отравились продуктами горения от печей, один отравился угарным газом при использовании газового прибора, сообщили в МВД непризнанной республики.

Кроме этого, министерство зарегистрировало 41 возгорание, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Люди массово звонят на горячие линии и ведомственные колл-центры республики, жалуясь на отсутствие электроэнергии или обращаясь за дровами для отопления. С начала года 180 человек обратились в пункты обогрева и временного размещения, следует из данных МВД на сегодня,18 января.

Так выглядят последствия энергокризиса, который наступил в республике. 1 января Приднестровье и Молдавия перестали получать газ из-за истечения срока действия соглашения между Украиной и РФ о поставках сырья в Европу.

Впрочем, поставки газа в Приднестровье прекратились не только из-за отказа Киева обеспечить транзит. В конце декабря 2024 года «Газпром» сообщил, что останавливает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым российский концерн заключил контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».