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Коммерсантъ FM
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На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

По результатам мониторинга береговой линии команды по устранению разлива нефтепродуктов зафиксировали повторные выбросы мазута на 13 участках пляжей Анапы и Темрюкского района. К уборке новых мест выброса приступили в первую очередь.

«На каждом участке работу по наведению порядка у воды представители районов ведут по-разному. Там, где выбросы нефтепродуктов относительно крупные, их собирают лопатами в мешки. Небольшие фракции мазута убирают садовыми граблями. На основной территории пляжей песок просеивают, чтобы отделить его от капель мазута, в мешки отправляют только нефтепродукты и мусор»,— говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба.

Тем не менее, согласно последним данным, выбросы с танкера «Волгонефть-239» прекратились. «Уже обследована левая часть кормы танкера "Волгонефть-239" — повреждений и утечек не обнаружено»,— сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края. В районе кормы затонувшего судна ведутся круглосуточное наблюдение и работы по вывозу нефтесодержащей смеси. На данный момент совершено более 230 рейсов, вывезено свыше 1,7 тыс. т мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. Режим ЧС федерального уровня объявили на Кубани 26 декабря. На данный момент на береговой линии Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено почти 167 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Мазут грозит утечкой».

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