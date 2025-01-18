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Коммерсантъ FM
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AFP: Дуров признал серьезность предъявленных ему во Франции обвинений

Основатель Telegram Павел Дуров заявил следователям во Франции, что он «осознает серьезность всех обвинений», предъявленных ему в стране. По его словам, мессенджер в месяц удалял 15–20 млн нарушивших правила аккаунтов, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Фото: Thomas SAMSON / AFP

Фото: Thomas SAMSON / AFP

Собеседник агентства ссылается на выдержки из допроса господина Дурова, состоявшегося в декабре 2024 года. Предприниматель уверял, что основанный им вместе с братом в 2013 году Telegram «не создавался как платформа для преступников».

«Его растущая популярность, общее увеличение числа наших пользователей означало, что число использующих Telegram в преступных целях также увеличилось... Каждый раз, когда нам сообщали о незаконном использовании, мы пытались удалить пользователей, которые нарушили закон или правила платформы»,— заверил Павел Дуров.

Господина Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам за отказ мессенджера сотрудничать с властями страны. 28 августа он был освобожден под судебный надзор с залогом €5 млн и запретом покидать Францию в течение шести месяцев.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Telegram получил жалобу».

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