Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны. Села заняли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

По данным российского ведомства, было нанесено поражение солдатам ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка, Славянка, Константинополь и Великая Новоселка в ДНР.

С конца декабря 2024 года российские войска заняли несколько десятков населенных пунктов в ДНР. Во вторник, 14 января, Минобороны сообщило о взятии сел Нескучное и Терны, 15 января — села Украинка. Вчера, 17 января, под контроль ВС РФ перешло село Славянка.