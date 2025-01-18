У здания Верховного суда Ирана убиты двое судей

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает агентство IRNA со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По предварительным данным, вооруженный нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены. Погибшие — Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Разини, возглавлявший 39-е отделение Верховного суда, и глава 53-го отделения Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Мукисе.

Уточняется, что судьи вели дела о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме. Утверждается, что против преступника до никаких дел заведено не было.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Тегеран опасается нового протестного взрыва».