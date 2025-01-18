У здания Верховного суда Ирана убиты двое судей
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает агентство IRNA со ссылкой на источники.
Фото: Reuters
По предварительным данным, вооруженный нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены. Погибшие — Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Разини, возглавлявший 39-е отделение Верховного суда, и глава 53-го отделения Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Мукисе.
Уточняется, что судьи вели дела о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме. Утверждается, что против преступника до никаких дел заведено не было.
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